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00:55, 24 декабря 2022Россия

Путин понадеялся на полное исполнение гособоронзаказа в 2023 году

Путин выразил надежду, что гособоронзаказ в 2023 году будет исполнен в полном объеме

Фото: Sputnik / Grigory Sysoyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что гособоронзаказ будет исполнен в полном объеме. Такое заявление он сделал в ходе совещания с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Совещание прошло в Туле 23 декабря. «Конечно, рассчитываю, что, как и в предыдущие годы, как и в этом году, в 2023 году задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружений, военной и специальной техники будут выполнены в полном объеме», — сказал глава государства. Он также поблагодарил руководителей и коллективы предприятий ОПК за «реальный вклад в укрепление обороноспособности, безопасности России» и добросовестный труд.

Владимир Путин также потребовал в короткие сроки обеспечить Вооруженные силы (ВС) страны всем необходимым вооружением. По его словам, обеспечение передовых частей вооружением, техникой и боеприпасами — это ключевая задача ОПК.

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Марина Совина
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