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19:00, 10 января 2023Путешествия

Стюардесса назвала самые распространенные способы знакомства с бортпроводниками

Бразильская стюардесса Джессика Лайонс рассказала о способах знакомства с бортпроводниками

Фото: @jessica.dreis

Бразильская стюардесса Джессика Лайонс (Jessica Lyons) назвала самые распространенные способы знакомства с бортпроводницами и рассказала, как часто пассажиры пытаются оказать знаки внимания членам летного состава. Своими наблюдениями она поделилась с изданием Daily Star.

По словам девушки, туристы часто делают все возможное, чтобы привлечь внимание стюардесс и пригласить их на свидание. «Пассажиры просят нас выйти на улицу, оставить номера мобильных телефонов на салфетках и даже поделиться визитными карточками. Некоторые из них даже говорят нам, что плохо себя чувствуют — просто чтобы привлечь наше внимание», — рассказала она.

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Также распространены случаи знакомства с членами экипажа через социальные сети. «Некоторые из пассажиров даже находят нас в социальных сетях и спрашивают, не замужем ли мы. Я обычно показываю подобные сообщения мужу, и мы оба смеемся, — добавила Лайонс. — Вы знаете, что у бортпроводников хорошее чувство юмора, и именно это помогает нам переживать долгие дни и ночи».

Стюардесса отметила, что подобное поведение туристов связано со стереотипами, которые сложились в 1950-х годах, когда стюардессы должны были быть «одинокими и красивыми». «Теперь мы живем по совершенно другому сценарию, и у нас есть бортпроводники любого пола, возраста, веса, цвета кожи и национальности. Наше обучение сосредоточено на безопасности и действиях в чрезвычайных ситуациях», — заключила бразильянка.

Ранее в январе американская стюардесса объяснила желание пассажиров самолета вступить в клуб Mile High Club, занявшись сексом на борту. Бортпроводница Кали Харлоу из США отметила, что самолет кажется пассажирам «отдельным миром» без правил, «где любые выходки могут сойти с рук».

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Валентина Процкова
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