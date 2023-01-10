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15:16, 10 января 2023Забота о себе

Назван неожиданный способ очистить духовку от грязи

The Sun: очистить духовку от грязи помогут кипяток и таблетка для посудомоечной машины

Фото: Shutterstock

Таблетка для посудомоечной машины и кипяток помогут очистить духовку от грязи, рассказали в социальных сетях поклонники популярного британского блогера Софи Хинчклифф, получившей известность как фанатка уборки и домоводства миссис Хинч. Неожиданный способ, названный ими, приводит издание The Sun.

В группе поклонников Хинч одна из подписчиц попросила подсказать ей удобный и экономный способ содержать духовку в чистоте. Она рассказала, что замачивает решетки из духовки в ванной, а вот уборка дна самой духовки дается ей с трудом.

Как оказалось, многие используют для этого таблетку для посудомоечной машины: кладут ее на дно духовки и заливают кипятком. «Вчера мы чистили так плиту дочери впервые за семь лет, и вы не поверите, как это легко: просто размочить таблетку и поскрести, и духовка как новая!» — поделилась с ней опытом другая домохозяйка.

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Александра Лисица
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