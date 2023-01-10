Назван неожиданный способ очистить духовку от грязи

The Sun: очистить духовку от грязи помогут кипяток и таблетка для посудомоечной машины

Таблетка для посудомоечной машины и кипяток помогут очистить духовку от грязи, рассказали в социальных сетях поклонники популярного британского блогера Софи Хинчклифф, получившей известность как фанатка уборки и домоводства миссис Хинч. Неожиданный способ, названный ими, приводит издание The Sun.

В группе поклонников Хинч одна из подписчиц попросила подсказать ей удобный и экономный способ содержать духовку в чистоте. Она рассказала, что замачивает решетки из духовки в ванной, а вот уборка дна самой духовки дается ей с трудом.

Как оказалось, многие используют для этого таблетку для посудомоечной машины: кладут ее на дно духовки и заливают кипятком. «Вчера мы чистили так плиту дочери впервые за семь лет, и вы не поверите, как это легко: просто размочить таблетку и поскрести, и духовка как новая!» — поделилась с ней опытом другая домохозяйка.

Ранее представитель компании-производителя тостеров Кристин Браун назвала правила безопасной очистки этой техники от остатков еды. По ее словам, убирать крошки можно только из остывшего после последнего использования и отключенного от электрической сети тостера.