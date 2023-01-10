Лондон отреагировал на сообщения об отправке танков Украине

Власти Великобритании заявили, что решение об отправке танков Киеву еще не принято

Британские власти отреагировали на сообщения о том, что Лондон собрался отправить танки Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

«На данном этапе мы еще не приняли никаких окончательных решений о предоставлении танков... Пока решения по таким вопросам не приняты, мы не комментируем спекуляции вокруг того, какая техника может быть отправлена или не отправлена», — заявил пресс-секретарь британского премьера.

По его словам, Соединенное Королевство продолжит обсуждать с украинскими коллегами, какую наилучшую форму поддержки Киеву может предоставить Лондон вместе с союзниками.

Ранее сообщалось, что британские власти задумались об отправке украинской стороне партию танков Challenger 2 — основных боевых танков сухопутных войск страны. Точное количество танков, которые предполагается выделить Киеву, неизвестно, однако Лондон может отправить их около 10.