Стилист рассказала о модных трендах зимы

Стилист Денега: этой зимой в тренде шубы из экомеха, трикотаж и грубые кожаные ботинки

Многие элементы современного гардероба отсылают к 1960-м и 1990-м годам, рассказала эксперт моды Ольга Денега. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила тренды в одежде и обуви, которые будут актуальны зимой.

Верхняя одежда

Главным трендом зимнего сезона будут пальто и шубы из экомеха, поделилась Денега. «Стильные модели дают свободу самовыражения: короткие и удлиненные, пастельных или ярких цветов, с принтами или объемными воротниками. Не теряют своей актуальности и теплые дубленки в разных своих вариациях. Самая незаменимая в морозный день вещь — свободный стеганый пуховик — также держит свои позиции в трендах», — подчеркнула она.

Если говорить о теплых аксессуарах, то eдачным вариантом, по словам стилиста, будут шапки крупной вязки и объемные пуховые шарфы. «Бахрома на них теперь не только элемент декора моделей ручной работы, но и одно из основных дизайнерских решений этого сезона», — отметила эксперт.

Материалы

Деним и кожа по-прежнему остаются ведущими материалами модных луков, предупредила она. Разбавить такой наряд можно деталями в стиле преппи.

Галстук, кардиган с принтом в виде ромбов, трикотажный жилет сделают ваш образ интереснее и не позволят замерзнуть. Трикотаж, кстати, популярен в этом сезоне как никогда. Пуловеры, свитера, платья и костюмы из этого материала не только порадуют удобством и теплотой, но и подчеркнут вашу элегантность Ольга Денега стилист

Уместны, по словам стилиста, и вельветовые или бархатные фактуры, которые отлично сочетаются с минималистичными украшениями.

Цветовая гамма

Зимняя цветовая палитра в 2022-2023 годах довольно широкая, обратила внимание стилист. Кроме нейтральных оттенков, вроде черного, серого и коричневого, она включает в себя пастельные и яркие тона.

«Из нежных особенно актуальны пыльно-розовый, camel и светло-голубой, а из насыщенных стоит присмотреться к фуксии, красному, неоновому оранжевому и изумрудному. Анималистичный принт также возвращается в тренды этой зимой», — уточнила она.

Обувь

Что касается обуви, то в моде снова будут дутики — удобный и теплый вариант, который отлично подходит для слякотной и снежной погоды. Фаворитами, по словам эксперта, стали и грубые кожаные ботинки на объемной платформе.

Важно выбирать те модели, которые имеют меховую подкладку и глубокие протекторы на подошве, обеспечивающие хорошее сцепление со скользкой и влажной поверхностью, считает Денега. Такая обувь сочетается как со спортивными, так и с женственными нарядами. Актуальными остаются и высокие сапоги, но в этом сезоне лучше присмотреться к моделям на «плоском ходу» и с широким голенищем, посоветовала стилист.

«Яркие цвета и крупные аксессуары навеяны 60-ми годами, но больше всего отсылок в сегодняшней моде мы видим к 90-м. Это и популярность кожаных и джинсовых материалов, и любовь к обуви на высокой платформе», — отметила она.

Актуальные решения часто появляются в сочетании новых тенденций и удачных элементов ретро-стиля. Вполне возможно, что, заглянув в гардероб вещей прошлых лет, вы найдете что-то интересное и сможете дать вещи вторую жизнь Ольга Денега стилист

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