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10:35, 28 декабря 2022Ценности

Стилист Васильев перечислил тренды в одежде на 2023 год

Стилист Александр Васильев назвал ткань-плиссе и наряды в сетку трендом 2023 года

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев перечислил предметы гардероба, которые войдут в моду в 2023 году. На эту тему он высказался в интервью StarHit.

В первую очередь стилист призвал читателей обратить внимание на одежду эстетики 1980-х годов, среди которых джинсы-варенки, вещи из прозрачной ткани, наряды в сетку, а также кофты с широкими плечами и образы из денима. Что касается цветов, трендовым специалист назвал бордо, а на смену черному пришли синий, серый, зеленый и коричневый цвета.

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Помимо этого, по словам модного эксперта, актуальность обрели ткань-плиссе и накладные карманы. Вдобавок собеседник издания порекомендовал присмотреться к шубам из эко-меха с анималистическим принтом, твидовым костюмам, кардиганам и свитерам крупной вязки.

«Сумочки-коробочки уже много сезонов подряд не выходят из моды (...) Главный тренд зимы — сумка с мехом. Плюс подберите удобный и вместительный шоппер», — высказался в заключение Васильев и добавил, что популярными станут обувь на тракторной подошве, ботинки-челси и сапоги с резинкой на щиколотке.

В августе Васильев назвал россиянкам способы выглядеть стройнее. По мнению стилиста, скрыть лишние килограммы можно с помощью узких юбок с баской. Кроме того, улучшить силуэт помогут вертикальные линии в одежде.

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Майя Пономаренко
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