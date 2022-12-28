Стилист Васильев перечислил тренды в одежде на 2023 год

Стилист Александр Васильев назвал ткань-плиссе и наряды в сетку трендом 2023 года

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев перечислил предметы гардероба, которые войдут в моду в 2023 году. На эту тему он высказался в интервью StarHit.

В первую очередь стилист призвал читателей обратить внимание на одежду эстетики 1980-х годов, среди которых джинсы-варенки, вещи из прозрачной ткани, наряды в сетку, а также кофты с широкими плечами и образы из денима. Что касается цветов, трендовым специалист назвал бордо, а на смену черному пришли синий, серый, зеленый и коричневый цвета.

Помимо этого, по словам модного эксперта, актуальность обрели ткань-плиссе и накладные карманы. Вдобавок собеседник издания порекомендовал присмотреться к шубам из эко-меха с анималистическим принтом, твидовым костюмам, кардиганам и свитерам крупной вязки.

«Сумочки-коробочки уже много сезонов подряд не выходят из моды (...) Главный тренд зимы — сумка с мехом. Плюс подберите удобный и вместительный шоппер», — высказался в заключение Васильев и добавил, что популярными станут обувь на тракторной подошве, ботинки-челси и сапоги с резинкой на щиколотке.

В августе Васильев назвал россиянкам способы выглядеть стройнее. По мнению стилиста, скрыть лишние килограммы можно с помощью узких юбок с баской. Кроме того, улучшить силуэт помогут вертикальные линии в одежде.