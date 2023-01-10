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09:06, 10 января 2023Ценности

Девушка примерила на камеру туфли времен своей юности и восхитила зрителей

TikTok-блогерша sideofsequins примерила туфли начала 2010-х годов и восхитила зрителей

Кадр: @sideofsequins

Блогерша с никнеймом @sideofsequins примерила на камеру туфли времен своей юности и восхитила зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка показала свою коллекцию обуви начала 2010-х годов. Так, она позировала в туфлях на высоких шпильках и платформе трех видов: черных, блестящих и бежевых. Кроме того, юзерша примерила босоножки подобного стиля, где были открыты только носок и пятка, и красные туфли с суженными носами с высокими каблуками, которые она назвала наиболее дискомфортными. Впоследствии она выбрала еще несколько пар босоножек с ремешками на платформе и каблуках и туфли на танкетке и на шнуровке.

Пользователи сети оценили обувь блогерши в комментариях. «На самом деле они так хорошо выглядят. Мне очень нравится, хочу возвратиться в те времена», «Они вернутся в моду», «Я бы купила их сейчас», — заявили юзеры.

Ранее сообщалось, что блогерша с никнеймом @bumpkinbaby примерила наряд свой тети, который та носила в 1980-х годах, и восхитила пользователей сети.

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Алина Гостева
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