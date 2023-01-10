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00:44, 11 января 2023Силовые структуры

Мошенник попытался купить кофемашину в семь раз дешевле и попался

Мошенник попытался купить кофемашину в семь раз дешевле и попался Росгвардии

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В подмосковных Люберцах мошенник попытался купить кофемашину в семь раз дешевле реальной стоимости. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по Московской области в соцсети «ВКонтакте».

34-летний мужчина выбрал в магазине кофемашину стоимостью более семи тысяч рублей и переклеил на коробку ценник с другого товара стоимостью в одну тысячу рублей. Продавцы заметили его манипуляции и нажали тревожную кнопку.

Оперативно прибывший наряд Росгвардии задержал злоумышленника при выходе из магазина и доставил его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

27 декабря сообщалось, что полиция в американском городе Ориндж, штат Калифорния, разыскивает пятерых женщин, которые среди дня отвлекли продавцов продуктового магазина и украли сейф с девятью тысячами долларов (627 тысяч рублей). Пока несколько преступниц отвлекали продавцов, остальные прошли в заднюю часть помещения и положили сейф с деньгами в тележку для покупок. После этого они спокойно вышли из магазина, накрыв сейф одеялом.

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Марина Совина
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