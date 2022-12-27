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16:05, 27 декабря 2022Из жизни

Пять женщин отвлекли продавцов магазина и украли сейф при помощи одеяла

New York Post: пять женщин среди дня украли из магазина сейф с деньгами

Кадр: Orange Police Department

Полиция в американском городе Ориндж, штат Калифорния, разыскивает пять женщин, которые среди дня отвлекли продавцов магазина и украли сейф с девятью тысячами долларов (627 тысяч рублей) при помощи одеяла. Об этом сообщает New York Post.

Пять женщин зашли в продуктовый магазин. Пока несколько преступниц отвлекали продавцов, остальные прошли в заднюю часть помещения и положили сейф с деньгами в тележку для покупок. После этого они спокойно вышли из магазина, накрыв сейф одеялом.

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«Это очень печально, особенно в разгар праздников. Надеюсь, этих женщин поймают, посадят в тюрьму и привлекут к ответу за совершенные ими преступления», — заявил глава полиции округа Ориндж Дэн Адамс.

Ограбленный преступницами магазин — это небольшая торговая точка, которая представляет собой семейный бизнес.

Ранее сообщалось, что гонконгская полиция разыскивает мошенника, который украл крупную денежную сумму при помощи специального сейфа. Преступник притворился продавцом золотых слитков и обманул покупателя, воспользовавшись сейфом с секретом.

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Алиса Дмитриева
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