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Сейф со скрытой дверью помог хитрецу украсть миллионы

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Гонконгская полиция разыскивает мошенника, который украл крупную денежную сумму при помощи специального сейфа. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Жертвой преступника стал китайский бизнесмен, который приехал в Гонконг из Шэньчжэня. Там он обратился в ювелирную фирму, чтобы приобрести золотые слитки. Его встретил худощавый мужчина средних лет в красной рубашке. Он отвел предпринимателя в кабинет, положил его деньги в сейф, а затем ушел за золотом.

После трех часов ожидания китаец начал подозревать, что мужчина в красной рубашке больше не вернется. Он позвонил в полицию и рассказал о произошедшем. Когда полицейские вскрыли сейф, внутри оказалось пусто. Хотя его никто не открывал, лежавшие в нем деньги исчезли.

При дальнейшем расследовании выяснилось, что ювелирная фирма сняла этот офис всего несколько месяцев назад. Сейф был встроен в стену между двумя кабинетами и открывается из обоих помещений. По всей видимости, пока предприниматель ждал, преступник зашел в соседний кабинет и открыл сейф с другой стороны. Затем он достал деньги и скрылся с добычей.

Пострадавший лишился 5,6 миллионов гонконгских долларов (45,6 миллионов рублей).

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