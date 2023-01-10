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13:37, 10 января 2023Мир

В Италии назвали условие поставки Украине системы ПВО

Глава МИД Италии: Рим предоставит Киеву систему ПВО после решения технических проблем
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Рим предоставит Киеву систему противовоздушной обороны (ПВО) после решения вопросов технической эксплуатации. Такое условие назвал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает Reuters.

«Нет никакого тормоза... но это займет время, потому что есть технические проблемы, чтобы заставить приборы работать. Военные командования работают над этим», — подчеркнул глава МИД.

Ранее итальянская газета La Repubblica написала, что власти Италии вряд ли отправят Украине шестую партию оружия до февраля. Указ о поставке нового оружия для Киева еще не готов, при этом изначально его планировали утвердить в декабре, затем в январе, а теперь Министерство обороны планирует сделать это в следующем месяце. По данным газеты, если Рим выделит украинской стороне ракеты, Италия рискует оказаться без должной защиты.

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Виктория Кондратьева
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