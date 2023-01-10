Швеция увидела российскую угрозу для телекоммуникаций и электросетей

Independent: власти Швеции увидели российскую угрозу для телекоммуникаций и электросетей

Шведские власти увидели российскую угрозу для телекоммуникаций и электросетей страны, передает The Independent со ссылкой на Службу госбезопасности Швеции (SAPO).

Глава ведомства Шарлотта фон Эссен заявила, что угрозы со стороны России будут усиливаться. По ее мнению, необходимо наиболее пристально следить за состоянием телекоммуникаций, электроснабжения и транспортировки «критически важных материалов» для противодействия шпионажу и саботажу.

«С российской стороны есть заинтересованность в том, чтобы потревожить эти сферы. Это шведские секторы, при нападения на которые можно нанести ущерб и остальной Европе», — сказала она.

По ее словам, для этого Москва собирается использовать неофициальные платформы, такие как русская диаспора, а также учреждения и компании в Швеции. Кроме того, она заявила об увеличении теорий заговора и антигосударственных сообщений, что в долгосрочной перспективе может подорвать доверие общества к институтам власти, принятию решений политиками и легитимности государства.

«Как угроза убийства, так и угроза нашей конституции может возникнуть в широко понимаемом экстремизме. Такое развитие событий играет на руку иностранной власти», — добавила глава ведомства.

Ранее шведские власти допустили размещение ядерного оружия на своей территории в мирное время. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон подчеркнул, что Стокгольм готов присоединиться к НАТО без формальных условий.