Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:46, 10 января 2023Мир

Швеция допустила размещение ядерного оружия на своей территории в мирное время

Швеция сочла возможным размещение ядерного оружия на своей территории в мирное время

Фото: Yves Herman / Reuters

Швеция допускает возможность размещения ядерного оружия на своей территории в мирное время. Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон на ежегодной национальной конференции Folk och Försvar в Сэлене.

«Несмотря на то что другие страны Скандинавии считают это маловероятным, мы считаем, что размещать ядерное оружие на нашей территории в мирное время вполне возможно», — указал премьер.

По словам Кристерссона, Стокгольм, в отличие от других скандинавских членов альянса, готов присоединиться к НАТО без формальных условий. Он обратил внимание на ряд преимуществ, которыми обладает Швеция для вступления в альянс: географическое положение, обороноспособность страны, экономика, шведская оборонная промышленность, либертарианские и индивидуалистические ценности, интернационализм и приверженность миру, справедливости и глобальной безопасности.

Ранее правительство Швеции решило возобновить гражданскую службу по призыву, чтобы усилить обороноспособность страны. Отмечается, что шведские власти обязались увеличить военные расходы до двух процентов от ВВП, а также удвоить к следующему десятилетию число призывников до 10 тысяч человек.

Помимо этого, начнется обучение добровольцев, которых попросят служить в муниципальных службах спасения в случае военного конфликта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Стало известно о получении раскритикованным Кадыровым генералом новой должности
Максима Галкина лишат наград
Жителей российского региона предупредили о морозах до минус 65 градусов
Российский арбитр Карасев завершил международную карьеру
Стало известно о планах ВСУ отступить из Соледара
Экономист объяснил принцип работы инвестиционных монет
Украинский военнопленный назвал потери ВСУ колоссальными
В ДНР заявили об уничтожении более 170 бойцов ВСУ за сутки
Мошенница Анна Делви нашла еще один способ заработать вопреки домашнему аресту
В Британии сообщили о контроле России над большей частью Соледара
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.