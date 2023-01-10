Швеция допустила размещение ядерного оружия на своей территории в мирное время

Швеция сочла возможным размещение ядерного оружия на своей территории в мирное время

Швеция допускает возможность размещения ядерного оружия на своей территории в мирное время. Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон на ежегодной национальной конференции Folk och Försvar в Сэлене.

«Несмотря на то что другие страны Скандинавии считают это маловероятным, мы считаем, что размещать ядерное оружие на нашей территории в мирное время вполне возможно», — указал премьер.

По словам Кристерссона, Стокгольм, в отличие от других скандинавских членов альянса, готов присоединиться к НАТО без формальных условий. Он обратил внимание на ряд преимуществ, которыми обладает Швеция для вступления в альянс: географическое положение, обороноспособность страны, экономика, шведская оборонная промышленность, либертарианские и индивидуалистические ценности, интернационализм и приверженность миру, справедливости и глобальной безопасности.

Ранее правительство Швеции решило возобновить гражданскую службу по призыву, чтобы усилить обороноспособность страны. Отмечается, что шведские власти обязались увеличить военные расходы до двух процентов от ВВП, а также удвоить к следующему десятилетию число призывников до 10 тысяч человек.

Помимо этого, начнется обучение добровольцев, которых попросят служить в муниципальных службах спасения в случае военного конфликта.

