Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:33, 9 января 2023Мир

В Швеции решили возобновить гражданскую службу по призыву

Bloomberg: правительство Швеции вернет гражданскую службу по призыву для усиления обороны

Фото: Yves Herman / Reuters

Правительство Швеции решило возобновить гражданскую службу по призыву, чтобы усилить обороноспособность страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что шведские власти обязались увеличить военные расходы до двух процентов от ВВП, а также удвоить к следующему десятилетию число призывников до 10 тысяч человек.

Помимо этого, начнется обучение для людей, которых попросят служить в муниципальных службах спасения в случае военного конфликта. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон добавил, что такой сценарий в то же время даст возможность обучиться призывникам, которые не желают проходить военную подготовку.

«Опыт Украины дает очень четкую картину, поскольку службы экстренной помощи сталкиваются с серьезным давлением в своей работе по защите гражданского населения. Учитывая ситуацию с безопасностью, это срочная мера для укрепления общей обороноспособности», — отметил он.

Ранее шведское население выступило против изменения законов ради вступления в НАТО. Уточняется, что 79 процентов опрошенных подтвердили, что страна должна отстаивать собственные законы и принципы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Путин внес в Госдуму закон о денонсации конвенции о коррупции
Отсутствие сексуального интереса связали с риском смерти
В российском регионе возбудили дело против собиравшегося воевать за ВСУ мужчины
Стали известны подробности о найденной на крыше мертвой россиянке
Курс рубля резко вырос
В Подмосковье мать ударила ножом в живот семилетнего сына
Врач развенчал популярные мифы о растительности на лице у женщин
Тренер «Аль-Насра» сравнил Роналду с Пеле
Раскрыта причина объявления МВД в розыск российского бизнесмена Зимина
Названо число погибших под обстрелами в новогодние праздники жителей Донецка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.