Шведы выступили против изменения законов ради членства в НАТО

Dagens Nyheter: большинство шведов выступили против изменения законов ради членства в НАТО

Большинство жителей Швеции выступили против изменения законов страны даже ради членства в НАТО. Об этом говорится в данных опроса Dagens Nyheter.

По информации издания, 79 процентов опрошенных шведов согласились с вариантом ответа, который подразумевал, что страна «должна отстаивать шведские законы и наши принципы как верховенство закона по отношению к Турции».

«10 процентов опрошенных высказались за скорейшее вступление в альянс», — отмечает издание.

В последние месяцы Швеция и Финляндия готовятся к вступлению в состав альянса. Его генсек Йенс Столтенберг считает, что процесс завершится к 2023 году, однако пока Венгрия и Турция не одобрили заявку на присоединение стран к блоку.

Финляндия и Швеция присоединятся к Североатлантическому договору и будут членами НАТО, когда все страны-члены альянса ратифицируют их присоединение. Пока только 28 из 30 стран-членов согласились на это.