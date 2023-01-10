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11:06, 10 января 2023Бывший СССР

Министр культуры Украины призвал приостановить Чайковского

Глава Минкульта Украины призвал Запад приостановить исполнение русской классической музыки

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина не призывает к отмене русской культуры, но просит страны Запада приостановить ее, заявил глава министерства культуры страны Александр Ткаченко в статье для британской газеты The Guardian. По его мнению, украинские писатели не хуже русских, а украинская культура может многое предложить западному миру.

«Мы не говорим об отмене Чайковского, а скорее о приостановке исполнения его произведений», — написал Ткаченко, указав, что украинская классическая музыка также располагает мировыми шедеврами уровня Чайковского. В пример он привел композицию «Щедрик» Николая Леонтовича, созданную на основе украинской народной песни.

Ткаченко также заявил, что и украинские писатели не уступают русским. «Наших писателей следует уважать не меньше, чем их российских коллег. Украинская литература имеет глубокие корни и все еще активно развивается», — высказался он.

Накануне глава Минкульта Украины захотел узаконить «борьбу с сотнями улиц Пушкина» в стране. По его словам, в Верховную Раду направлен законопроект «по преодолению последствий русификации».

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Василий Мека
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