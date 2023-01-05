Глава Минкульта Украины захотел узаконить борьбу с улицами Пушкина

Глава Минкульта Украины Ткаченко захотел узаконить «борьбу с сотнями улиц Пушкина»

Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко захотел узаконить «борьбу с сотнями улиц Пушкина» в стране. По его словам, в Верховную Раду направлен законопроект «по преодолению последствий русификации», передает агентство «Укринформ».

По словам Ткаченко, документ уже одобрен правительством. «Он позволит продолжить законным способом процесс борьбы с сотнями названий улиц Пушкина, который уже происходил в прошлом году», — пояснил он. Так, проект установит порядок устранения российских топонимов и памятников на Украине, а также «уменьшит влияние российских нарративов».

Министр назвал одним из секторальных трендов Украины установки «подальше от Москвы» и «подальше от российских нарративов».

На Украине сносят связанные с Россией памятники, в том числе и связанные с русским поэтом, а также переименовывают улицы. Кроме того, монументы подвергаются нападению вандалов. Так, 31 декабря в киевском парке имени Пушкина вандалы изуродовали памятник поэту. 29 декабря улицу Пушкина захотел переименовать мэр находящегося на западе Украины города Луцка Игорь Полищук.