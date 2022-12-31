В Киеве изуродовали памятник Пушкину
В Киеве в парке Пушкина вандалы изуродовали памятник русскому поэту, призвав снести его
В парке имени Пушкина в Киеве вандалы изуродовали памятник русскому поэту, передает Telegram-канал RT на русском. На монументе также оставили надписи с призывами снести скульптуру.
Ранее депутаты городского совета Полтавы не поддержали демонтаж памятника Александру Пушкину, а также советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину.
А на западе Украины, в городе Луцк, предложили переименовать улицу, носящую имя Пушкина. Заменить русского поэта в названии планируется Вальдемаром Пясецким.