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10:54, 31 декабря 2022Бывший СССР

В Киеве изуродовали памятник Пушкину

В Киеве в парке Пушкина вандалы изуродовали памятник русскому поэту, призвав снести его

Фото: Кирилл Конторщиков / ИА «Невские новости»

В парке имени Пушкина в Киеве вандалы изуродовали памятник русскому поэту, передает Telegram-канал RT на русском. На монументе также оставили надписи с призывами снести скульптуру.

Ранее депутаты городского совета Полтавы не поддержали демонтаж памятника Александру Пушкину, а также советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину.

А на западе Украины, в городе Луцк, предложили переименовать улицу, носящую имя Пушкина. Заменить русского поэта в названии планируется Вальдемаром Пясецким.

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Василий Мека
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