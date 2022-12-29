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16:28, 29 декабря 2022Бывший СССР

В украинском городе предложили переименовать улицу Пушкина

Мэр украинского Луцка Полищук предложил переименовать улицу Пушкина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Мэр находящегося на западе Украины города Луцка Игорь Полищук предложил переименовать улицу, которая названа в честь русского поэта Александра Пушкина. Об этом он заявил в своем Telegram.

«На рассмотрение сессии вношу проект решения о переименовании улицы Пушкина на улицу Вальдемара Пясецкого», — сообщил градоначальник. Полищук уточнил, что Пясецкий является одним из наиболее известных исследователей истории Луцка, который написал сотни исторических статей о городе.

Ранее городской совет Киева решил переименовать 32 улицы столицы, названия которых связаны с Россией или знаменитыми русскими и советскими деятелями. В Голосеевском районе города улица Маршала Говорова стала носить имя генерала Игоря Момота, воевавшего на украинской стороне против ополчения Донецкой и Луганской народных республик в 2014 году.

Кроме того, на Украине демонтируют связанные с Россией памятники. Например, в Одессе снесли монументы императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Оба памятника решили отправить на хранение в Одесский национальный художественный музей.

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Кристина Есикова
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