Россиянам рассказали о порядке возмещения ущерба после падения на льду

Юрист Сапожникова рассказала о порядке возмещения ущерба после падения на льду

Возмещать ущерб пострадавшему после падения на льду обязана организация, которая отвечает за расчистку улицы, где произошел инцидент. О порядке действий в подобной ситуации россиянам в беседе с «Сиб.фм» рассказала юрист Марина Сапожникова.

По словам эксперта, возмещать ущерб за падение во дворах многоквартирных домов должны управляющие компании или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Если падение произошло на улице или в парке, то обращаться нужно к администрации района. За участки на остановках общественного транспорта несет ответственность департамент транспорта.

Что касается общего порядка действий, то после получения травмы пострадавшему нужно обратиться в травмпункт и зафиксировать там повреждения. Затем необходимо сохранить чеки о расходах на лечение и выяснить, кто несет ответственность за участок, где случился инцидент. После пострадавший обращается в ответственную инстанцию с претензией и в суд.

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