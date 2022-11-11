Россиянин отсудил у коммунальщиков сотни тысяч рублей за скользкое крыльцо дома

Житель Тюмени отсудил у коммунальщиков сотни тысяч рублей за скользкое крыльцо дома

Житель Тюмени отсудил у коммунальщиков сотни тысяч рублей из-за скользкого крыльца дома. Из-за плохо убранной наледи его несовершеннолетняя дочь получила тяжелую травму, поскользнувшись на ступенях. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в январе 2022 года. Пострадавшая 13-летняя девочка упала и сломала два грудных позвонка. Ее отец обратился в прокуратуру Калининского административного округа и потребовал возместить моральный вред вследствие травмы, полученной его дочерью.

В прокуратуре по факту происшествия провели проверку и пришли к выводу, что управляющая компания (УК) «Партнеры на Щербакова» ненадлежащим образом содержит общедомовое имущество многоквартирного дома, что привело к инциденту. После этого прокурор округа обратился с иском о взыскании с УК компенсации морального вреда пострадавшей.

Суд постановил, что организация должна понести ответственность за некачественно оказываемую услугу по уборке снега и наледи придомовой территории, в результате которой человек получил тяжелую травму. По его решению, которое пока не вступило в законную силу, компания обязана выплатить в пользу ребенка 700 тысяч рублей.

В 2021 году также стало известно, что петербуржец отсудил у коммунальщиков более 600 тысяч рублей за упавший с крыши лед. Причиной для компенсации послужило то, что неубранная вовремя глыба повредила автомобиль россиянина.