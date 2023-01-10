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13:14, 10 января 2023Россия

Кремль ответил на вопрос о переносе выборов глав регионов

Песков заявил, что решений о переносе выборов глав регионов России не принималось

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Решений о переносе выборов глав регионов России не принималось, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова приводит «Интерфакс».

«Никаких решений о возможности переноса губернаторских выборов осенью 2023 года не принималось», — сообщил пресс-секретарь главы государства.

Он также добавил, что в графике Путина пока нет назначенных на начало февраля встреч с лидерами думских фракций. При этом напомнил Песков, такие мероприятия проходят регулярно.

В единый день голосования 10 сентября 2023 года в стране пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 21 российских субъектов и выборы депутатов законодательных органов.

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Евгения Куликова
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