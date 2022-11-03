В российских регионах начали обсуждать отмену прямых выборов мэров

«Ведомости»: в регионах России начали обсуждать отмену прямых выборов мэров

Регионы России начали обсуждать возможность отмены прямых выборов мэров административных центров в тех субъектах, где они сохранились, с администрацией президента (АП). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные информированные источники.

В настоящий момент напрямую жители могут избирать глав Хабаровска, Якутска, Абакана, Новосибирска, Анадыря и Улан-Удэ. В администрациях четырех из этих регионов заявили, что там началось активное обсуждение о необходимости выборов мэров.

Три собеседника издания, близкие к АП, подтвердили, что в Хабаровске идет дискуссия о возможности отмены прямых выборов. По словам двух из этих источников, окончательного решения еще нет, но оно может быть принято к февралю-марту 2023 года. Близкие к администрации Хабаровского края собеседники утверждают, что сторонником отмены прямых выборов выступает глава региона Михаил Дегтярев.

«Дегтярев пришел в регион в проблемный период, и продолжающиеся демарши вызывают проблемы. Политическую обстановку нельзя назвать спокойной, и конфликты на уровне города ее раскачивают, мешая принимать срочные вопросы, в том числе в условиях проведения СВО», — сообщил источник в руководстве края.

В Новосибирске вопрос об отмене прямых выборов мэра не обсуждается, сообщили министр региональной политики Андрей Клюзов и вице-мэр Артем Скатов. При этом, по данным источника «Ведомостей», в городе по истечении срока полномочий мэра Анатолия Локтя будет актуально вернуться к обсуждению данного вопроса. Подобное решение должно быть в любом случае согласовано с полпредством и АП, утверждает другой собеседник.

На федеральном уровне решений об отмене прямых выборов мэров не будет «из-за токсичности» подобной идеи, заявил близкий к АП источник. Еще один собеседник указывает на отсутствие в администрации президента общей позиции по этому вопросу, при этом губернаторы выступают против сохранения выборов.

«Среди аргументов, которые они приводят, — необходимость направить средства на спецоперацию, а не на выборы. И аргумент сработать может», — говорит один из источников.

27 октября Законодательная дума Томской области отменила прямые выборы мэра Томска — главу города будет назначать конкурсная комиссия. Российский город был первым в стране, где в 1996 году ввели прямые выборы мэра.