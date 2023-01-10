Раскрыта сумма многомиллионного долга бренда Виктории Бекхэм

Mirror: сумма долга бренда дизайнера Виктории Бекхэм составила 5,5 миллиарда рублей

Аудиторы раскрыли сумму многомиллионного долга модного бренда британской певицы, модели и дизайнера Виктории Бекхэм. Об этом сообщает издание Mirror.

Согласно отчетам, которые оказались в распоряжении журналистов, в 2021 году компания Victoria Beckham Holdings Ltd понесла убытки в размере 5,8 миллиона фунтов стерлингов (около 4,8 миллиона рублей). Так, общая сумма долга, накопленная за 15 лет работы марки, составила 66,3 миллиона фунтов стерлингов (около 5,5 миллиарда рублей).

Отмечается, что директорам компании, в том числе Виктории и ее мужу Дэвиду, не были выплачены дивиденды, несмотря на то, что продажи за последнее время выросли и были привлечены новые клиенты в Европе и на Ближнем Востоке. При этом в отчете говорится, что бренд также расширил ассортимент своей продукции, выпустив коллекцию кожаных изделий.

Модный бренд Бекхэм начал свою работу в 2008 году. В первую очередь, знаменитость разработала небольшую коллекцию платьев, а затем приступила к расширению ассортимента, выпустив сумки, обувь и косметику.

В декабре 2022 года Бекхэм ответила на многолетние слухи фанатов, обвиняющих ее в изменении внешности посредством пластических операций. По словам звезды, она всегда делала правильный контуринг лица, визуально меняющий форму носа