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16:58, 10 января 2023Ценности

Раскрыта сумма многомиллионного долга бренда Виктории Бекхэм

Mirror: сумма долга бренда дизайнера Виктории Бекхэм составила 5,5 миллиарда рублей

Фото: Bernard Albrecht / Globallookpress.com

Аудиторы раскрыли сумму многомиллионного долга модного бренда британской певицы, модели и дизайнера Виктории Бекхэм. Об этом сообщает издание Mirror.

Согласно отчетам, которые оказались в распоряжении журналистов, в 2021 году компания Victoria Beckham Holdings Ltd понесла убытки в размере 5,8 миллиона фунтов стерлингов (около 4,8 миллиона рублей). Так, общая сумма долга, накопленная за 15 лет работы марки, составила 66,3 миллиона фунтов стерлингов (около 5,5 миллиарда рублей).

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Отмечается, что директорам компании, в том числе Виктории и ее мужу Дэвиду, не были выплачены дивиденды, несмотря на то, что продажи за последнее время выросли и были привлечены новые клиенты в Европе и на Ближнем Востоке. При этом в отчете говорится, что бренд также расширил ассортимент своей продукции, выпустив коллекцию кожаных изделий.

Модный бренд Бекхэм начал свою работу в 2008 году. В первую очередь, знаменитость разработала небольшую коллекцию платьев, а затем приступила к расширению ассортимента, выпустив сумки, обувь и косметику.

В декабре 2022 года Бекхэм ответила на многолетние слухи фанатов, обвиняющих ее в изменении внешности посредством пластических операций. По словам звезды, она всегда делала правильный контуринг лица, визуально меняющий форму носа

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Мария Винар
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