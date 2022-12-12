Виктория Бекхэм ответила на слухи о пластике лица

Певица Виктория Бекхэм рассказала визажистке Шарлотт Тилбери, что не делала пластику носа

Британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм ответила на многолетние слухи фанатов, обвиняющих ее в изменении внешности посредством пластических операций. На эту тему она высказалась в совместном ролике со звездным визажистом Шарлоттой Тилбери.

48-летняя знаменитость поделилась с Тилбери своими бьюти-секретами, посетив ее студию в боди с V-образным декольте и с макияжем в бронзовых оттенках. На размещенных кадрах визажистка рассказала, что поклонники нередко подозревают ее в ринопластике, однако на самом деле она просто делает правильный контуринг лица, визуально меняющий форму носа.

«Люди постоянно говорят, что у меня была ринопластика. Но на самом деле я никогда ее не делала, у меня всегда был такой нос», — пожаловалась в ответ на рассказ приятельницы предпринимательница.

В октябре Виктория Бекхэм раскрыла причину удаления татуировки с инициалами мужа футболиста Дэвида Бекхэма. Звезда заявила, что данное тату, размещенное на запястье, перестало ей нравиться. По ее словам, вместе с посвященным супругу изображением она свела еще несколько рисунков, поскольку была недовольна их качеством.