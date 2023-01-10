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09:26, 10 января 2023Путешествия

Российский самолет выкатился за пределы взлетной полосы из-за обледенения

Самолет NordStar с сотней пассажиров заледенел и не смог взлететь в Норильске

Фото: Telegram-канал «SHOT»

Самолет российской авиакомпании NordStar с сотней пассажиров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за обледенения и не смог совершить взлет. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT во вторник, 10 января.

По данным канала, самолет выкатился на обочину примерно на три метра. В результате инцидента никто не пострадал, пассажиров вернули в аэропорт. Причины произошедшего выясняются, аэропорт продолжает работу в прежнем режиме.

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Уточняется, что самолет должен был совершить рейс по маршруту НорильскМосква — Минеральные Воды. Вылет был запланирован на 08:44 утра по местному времени (04:44 по Москве). На борту находились 115 пассажиров и 6 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что второй по величине аэропорт Филиппин Мактан Себу временно отменил все рейсы из-за инцидента с самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) во время посадки. На борту воздушного судна находились 162 пассажира и 11 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

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Зарина Дзагоева
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