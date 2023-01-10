В Запорожской области росгвардейцы обнаружили тайник ВСУ со взрывчаткой

Спецназ Росгвардии обнаружил возле Бердянска тайник с минами, завернутыми в форму ВСУ

В Запорожской области спецназ Росгвардии обнаружил тайник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 10 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Схрон был обнаружен в одном из нежилых строений на окраине населенного пункта в Бердянском районе. Его нашли благодаря полученной от местных жителей информации. Под слоем земли и дерна находились взрывоопасные предметы, завернутые в форму ВСУ. В частности, внутри были две мины и ПТУР «Метис» с примотанным мобильным телефоном, а также сигнальная ракетница и две светошумовые гранаты.

Взрывоопасные предметы переместили на специально подготовленную площадку и уничтожили накладным зарядом.

5 января полиция Херсонской области нашла крупный тайник диверсантов ВСУ с боеприпасами.