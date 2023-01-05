В Херсонской области нашли тайник диверсантов ВСУ с минами и патронами

Полиция Херсонской области нашла крупный тайник диверсантов ВСУ с боеприпасами

В Херсонской области полицейские обнаружили тайник диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами. Об этом сообщило региональное МВД в своем Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, накануне полицейские Скадовского муниципального округа получили информацию о тайнике с оружием в поле недалеко от села Антоновка. «При проверке оперативники обнаружили закопанным деревянный ящик, в котором находились свыше 240 патронов для различного оружия, шесть мин, 12 боеприпасов для подствольного гранатомета, два выстрела для противотанкового гранатомета, самодельное взрывное устройство, а также иные элементы оружия и боеприпасов», — сообщили в МВД.

Сейчас полицейские выясняют происхождение схрона. По данным оперативников, он предназначался для украинских диверсантов.

В ведомстве также сообщили, что полиция Херсонской области продолжает работу по розыску и изъятию незаконно хранящихся боеприпасов и оружия. В МВД напомнили, что их добровольная выдача освобождает от уголовной ответственности.

Ранее тайник украинских диверсантов нашли в заброшенном здании в Новоалексеевке Херсонской области. В нем силовики обнаружили две гранаты РГД-5, взрыватель УЗРГМ-2, тротиловую и дымовую шашки, а также охотничье гладкоствольное ружье марки ТОЗ-34.