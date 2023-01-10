Названа вакансия с зарплатой в 400 тысяч рублей

«Работа.ру»: стоматологу-ортопеду в частной клинике готовы платить 400 тысяч рублей

Одну из самых высоких зарплат, до 400 тысяч рублей, предлагают стоматологу-ортопеду в частной клинике в Санкт-Петербурге. Такая вакансия названа в исследовании «Работа.ру», пишет ТАСС.

Соискатель должен иметь высшее медицинское образование, опыт работы в ортопедии не менее восьми лет и сертификат по специальности. Архитектору 1С в Москве готовы платить от 300 тысяч рублей (при условии гибридного формата работы),

геодезист на Сахалине может получать до 250 тысяч рублей, а барберу предлагают до 180 тысяч. Шеф-повар в Воронеже и дерматолог-косметолог в Калуге могут рассчитывать на 150 тысяч рублей.

Ранее исследование FinExpertiza показало, что самые высокие средние зарплаты в России — у нефтяников и газовиков. До вычета подоходного налога они достигают 175 тысяч рублей в месяц.

Низкие же зарплаты, как правило, у сотрудников предприятий легкой промышленности и сферы услуг. Так, производители одежды получают меньше всего, в среднем 26,5 тысячи в месяц.