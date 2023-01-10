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08:21, 10 января 2023Силовые структуры

Двое россиян пришли в гости к знакомому и забили его до смерти

В Биробиджане двое россиян забили до смерти знакомого после празднования нового года

ФОТО: РИА новости

В Биробиджане двое россиян задержаны по подозрению в расправе над своим знакомым. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, злоумышленники пришли в гости к своей жертве в ночь на 2 января. После совместного распития алкоголя и празднования наступившего нового года между мужчинами произошла ссора. Гости набросились на хозяина квартиры и принялись избивать его руками и ногами. В результате обвиняемые до смерти забили свою жертву.

СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Обвиняемые на время расследования отправлены в СИЗО.

30 декабря 2022 года сообщалось, что в Удмуртии судят 32-летнего мужчину, забившего отца металлической тростью после ссоры.

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Владимир Седов
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