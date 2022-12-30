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18:27, 30 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин до смерти забил отца металлической тростью и попал под суд

В Удмуртии судят 32-летнего мужчину, забившего отца металлической тростью после ссоры

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Удмуртской Республике 32-летний местный житель попал под суд по делу об убийстве родственника. Об этом в пятницу, 30 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в начале октября фигурант выпивал с отцом в квартире. Там они поссорились, сын начал избивать руками и ногами потерпевшего, а затем взял металлическую трость и продолжил наносить удары по телу жертвы.

Мужчину госпитализировали, однако он скончался через восемь дней. По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Саратове суд приговорил к 19 годам колонии мужчину за убийство и расчленение родителей.

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Екатерина Власова
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