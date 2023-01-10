В США призвали прекратить поставки вооружений на Украину

Экс-разведчик США Риттер выступил за прекращение вооружения Западом Украины

Американский военный аналитик, бывший инспектор Организации объединенных наций (ООН) по вооружениям в Ираке Скотт Риттер призвал страны Запада прекратить поставлять оружие Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Лучшее, на что можно надеяться, так это на то, чтобы заставить Запад прекратить вооружать Украину, заставить Запад отказаться от любых представлений о потенциальной победе Украины», — заявил аналитик. Он подчеркнул, что на сегодняшний день переговоры являются самым худшим вариантом из всех возможных. По словам Риттера, любые попытки навязать Москве урегулирование могут привести к усилению конфликта и спровоцировать еще более жесткий ответ с ее стороны.

Экс-разведчик также прокомментировал вмешательство Ватикана в происходящее на Украине. По его мнению, сейчас неподходящее время для этого. Однако, считает Риттер, именно Ватикан сможет стать площадкой нейтралитета, где «Россия и побежденный Запад могут выработать новую структуру европейской безопасности».

Аналитик также сравнил Украину с раком, созданным, вооруженным и мотивированным Западом. «На данном этапе не будет возможности для какого-либо вмешательства, пока этот рак не будет иссечен и удален из общества навечно», — отметил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу еще больше усилить поддержку Украины. По его словам, попытки России «разобщить членов НАТО из-за Украины» обернулись провалом.