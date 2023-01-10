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15:10, 10 января 2023Мир

В НАТО заявили об истощении военных запасов

Генсек НАТО Столтенберг заявил об истощении военных запасов альянса и ЕС из-за Украины

Фото: Ammar Awad / Reuters

Военные запасы НАТО и Европейского союза (ЕС) истощены из-за помощи Украине, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Трансляция пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен доступна в Twitter.

По его словам, блоки смогли отправить «беспрецедентный объем» помощи Киеву в течение месяцев. «Когда запасы истощаются, есть только одно долгосрочное решение — это производить больше», — добавил он.

Столтенберг также заявил, что для защиты территории НАТО и продолжения помощи Украине необходимо создать достаточное количество запасов.

Ранее Евросоюз и Североатлантический альянс решили усилить военное сотрудничество из-за украинского конфликта. В частности, блоки подписали соответствующую декларацию в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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Виктория Кондратьева
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