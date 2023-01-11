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04:30, 11 января 2023Наука и техника

В России начнут строительство «Мурен» на воздушной подушке

В России начнут строительство катеров на воздушной подушке «Мурена» в 2023 году

Фото: АО «Хабаровский судостроительный завод»

Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует в 2023 году начать строительство десантных катеров на воздушной подушке «Мурена» по модернизированному проекту. Об этом главный инженер ХСЗ Сергей Королев рассказал в интервью «Вести. Хабаровск», передает РИА Новости.

По его словам, технический проект по созданию десантных катеров защитили. «Это абсолютно уникальный проект для нашего завода, до нас его никто никогда не строил, сейчас его модернизируют, и мы рассчитываем в текущем году подписать контракт. (…) Мы надеемся, что уже с этого года мы начнем строить», — сказал Королев.

На ХСЗ с 1985 по 1992 год построили восемь катеров проекта 12061 «Мурена». Также на предприятии построили три катера проекта «Мурена-Э» для Военно-морских сил Южной Кореи. Базовая версия катера может перевозить грузы массой до 42 тонн. «Мурена» получила артиллерийские установки АК-306 калибра 30 миллиметров и установки с гранатометами АГС-17.

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В сентябре стало известно, что статические испытания универсального транспортного судна на воздушной подушке «Хаска-10» начали на предприятии «Рыбинская верфь».

В сентябре 2021 года источники «Известий» сообщили, что Министерство обороны России приняло решение о разработке судна на воздушной подушке грузоподъемностью 60-70 тонн.

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Даниил Иринин
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