Мошенники взломали популярный российский интернет-магазин

Мошенники взломали Instagram-аккаунт популярного российского бренда одежды 2MOOD

Мошенники взломали аккаунт популярного российского бренда одежды 2MOOD в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«Дорогие девушки, сегодня ночью наш аккаунт в запрещенной сети взломали. Последние два поста выложили злоумышленники. Мы принимаем заказы только через официальный сайт 2moodstore.com», — говорится в заявлении компании.

Злоумышленники опубликовали на странице в Instagram информацию о том, что сайт бренда якобы не работает, и призвали покупателей осуществлять заказы исключительно через личные сообщения на платформе. Мошенники предложили подписчикам аккаунта скидку в 30 процентов на весь ассортимент. В сообщении взломщики также написали, что предложение работает только при заказе в Instagram, чтобы побудить жертв переводить им деньги.

«Просим вас быть осторожными и не оплачивать никакие покупки через direct в запрещенной социальной сети», — предупредили в 2MOOD.

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