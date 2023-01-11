Многоженец стал отцом в 60-й раз

Многоженец из Пакистана стал отцом в 60-й раз и пожаловался на растущие цены

Многоженец из города Кветта, Пакистан, стал отцом в 60-й раз и не планирует останавливаться. Его рассказ о планах публикует Daily Mirror.

У 50-летнего врача Сардара Джан Мохаммада Хана Хилджи три жены и 60 отпрысков. Неизвестно, когда именно мужчина впервые стал отцом, и сколько детей родила каждая из трех женщин. Последним пополнением в семье стал мальчик, которого назвали Хаджи Хушхал Ханом.

По словам Хилджи, ему трудно содержать такую большую семью из-за постоянно растущих цен на продукты. «Цены на все основные продукты, включая муку, топленое масло и сахар, выросли в три раза», — пожаловался он.

Несмотря на трудности, пакистанец не планирует останавливаться и попросил друзей помочь ему найти четвертую жену, которая родит еще детей.

Ранее сообщалось, что «многоженец века» из Саудовской Аравии поженился 53 раза за 43 года. Мужчина рассказал, что таким образом пытался найти женщину, способную подарить ему душевный покой.