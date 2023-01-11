Участнику СВО смягчили приговор после вхождения ДНР в состав России

«Ъ»: военному смягчили срок за незаконный оборот оружия из-за вхождения ДНР в состав РФ

Военнослужащий из Донецкой народной республики (ДНР) Асланбек Байбетиев, участвовавший в спецоперации (СВО), получил срок за контрабанду оружия и незаконное пересечение границы, однако приговор был смягчен из-за вхождения республик Донбасса в состав России. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Ефрейтор Байбетиев принимал участие в боевых действиях с первых дней СВО. При боях за Мариуполь он был контужен и стал страдать от головных болей. Как утверждает адвокат военного, он хотел обратиться к гражданскому врачу и, получив от командиров разрешение, в марте 2022 года поехал ради этого в Ростовскую область, где находились его документы.

После пересечения границы на «Ниве» его задержали пограничники и нашли в багажнике автоматы и подствольные гранатометы. Его задержали, отправили в СИЗО Новочеркасска и обвинили по трем статьям УК РФ: незаконное пересечение госграницы, оборот оружия и контрабанда. Ефрейтор объяснял оружие в автомобиле тем, что в тот момент его некуда было сдать на территории ДНР, командование не объяснило ему порядок обращения с оружием, в том числе найденным на месте боя, которое также имелось в арсенале Байбетиева. Поэтому он и его сослуживцы просто складывали автоматы в багажник единственной в подразделении «Нивы». Ефрейтор утверждал, что не собирался использовать оружие на территории России.

В декабре гарнизонный суд Ростова-на-Дону приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. Защита подала апелляцию в Южный окружной военный суд. В начале января 2023 года суд решил отменить наказание по двум из трех статьей — незаконное пересечение границы и контрабанда. Суд пояснил, что за это время граница между ДНР и Россией перестала существовать, вследствие чего место совершения преступления стало находиться внутри страны, а оружие было получено Байбетиевым в боевой обстановке, в условиях «предотвращения опасности интересам общества и государства».

По третьей статье, о незаконном обороте оружия, Байбетиев получил 1,5 года колонии-поселения. Учитывая время нахождения в СИЗО, ефрейтор выйдет на свободу в начале февраля. Суд учел также тот факт, что военнослужащий — отец троих детей.

Ранее сообщалось, что в Саратове гарнизонный военный суд дал реальный тюремный срок участнику специальной военной операции на Украине, который привез домой из зоны СВО гранаты и патроны.