Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:01, 11 января 2023Ценности

Белла Хадид показала тело в бикини на пляже

Супермодель Белла Хадид показала тело в бикини на пляже и порадовала фанатов

Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид показала серию откровенных снимков и порадовала фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном размещенном фото 26-летняя знаменитость позирует на пляже в раздельном купальнике, оформленном принтом и завязками. Ее образ дополняют солнцезащитные очки и ободок черного цвета на голове. При этом на опубликованных кадрах видно, что манекенщица решила отказаться от макияжа, а свои волосы распустила.

Пост набрал более 633 тысяч лайков. Поклонники оценили внешний вид модели, отметив, что она находится в отличной форме. «Что за прекрасная девушка», «Очень красивая!», «Нельзя быть такой милой», «Королева, твоей фигуре можно только позавидовать», «Видно, что была проведена работа над собой. Твое тело идеально», — высказывались они.

В декабре 2022 года сообщалось, что Белла Хадид сменила имидж. Так, манекенщица перекрасилась из брюнетки в платиновый блонд и поделилась результатом с подписчиками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
«Вагнер» взял под контроль всю территорию Соледара
Испания заявила о блокировке Швейцарией отправки некоторой военной помощи Киеву
Chevron направила в США первую партию нефти из Венесуэлы
Белла Хадид показала тело в бикини на пляже
«Вагнер» взял под контроль соляные шахты Соледара
Мошенник попытался купить кофемашину в семь раз дешевле и попался
Макрон отреагировал на критику Зидана со стороны Федерации футбола Франции
Открыты самые близкие друг к другу сверхмассивные черные дыры
В Конгрессе США призвали расследовать дело о секретных документах Байдена
Москвичам рассказали об изменении оплаты проезда в общественном транспорте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.