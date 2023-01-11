Супермодель Белла Хадид показала тело в бикини на пляже и порадовала фанатов

Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид показала серию откровенных снимков и порадовала фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном размещенном фото 26-летняя знаменитость позирует на пляже в раздельном купальнике, оформленном принтом и завязками. Ее образ дополняют солнцезащитные очки и ободок черного цвета на голове. При этом на опубликованных кадрах видно, что манекенщица решила отказаться от макияжа, а свои волосы распустила.

Пост набрал более 633 тысяч лайков. Поклонники оценили внешний вид модели, отметив, что она находится в отличной форме. «Что за прекрасная девушка», «Очень красивая!», «Нельзя быть такой милой», «Королева, твоей фигуре можно только позавидовать», «Видно, что была проведена работа над собой. Твое тело идеально», — высказывались они.

В декабре 2022 года сообщалось, что Белла Хадид сменила имидж. Так, манекенщица перекрасилась из брюнетки в платиновый блонд и поделилась результатом с подписчиками.