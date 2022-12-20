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20:21, 20 декабря 2022Ценности

Белла Хадид сменила имидж

Американская супермодель Белла Хадид перекрасилась из брюнетки в блонд

Скриншот: @bellahadid

Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид сменила имидж и показала новый образ подписчикам. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость опубликовала серию сторис, на которых предстала с обновленным цветом волос. В частности, манекенщица перекрасилась из брюнетки в платиновый блонд. Известно, что Хадид изменила прическу у звездного колориста Джессики Гиллин и нью-йоркского парикмахера Дженны Перри.

В октябре 2019 года внешность Беллы Хадид признали идеальной, а модель назвали самой красивой женщиной мира. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо девушки с правилом золотого сечения. Оказалось, что его пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.

В августе модель Эмили Ратаковски также изменила имидж после расставания с мужем, продюсером Себастьяном Беар-Макклардом. Журналисты обратили внимание на фотографию в соцсети 31-летней манекенщицы, на которой она запечатлена в черном мини-платье с новой прической. Отмечалось, что ранее героиня материала предпочитала носить волосы чуть ниже плеч, однако в настоящее время нарастила длинные пряди до пояса.

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Майя Пономаренко
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