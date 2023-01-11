Названы города России с самыми большими квартирами в новостройках

«Этажи»: самые большие новые квартиры в 2022 году были куплены в Красноярске

Среди городов России самые большие квартиры в новостройках, которые были приобретены в 2022 году, нашли в Красноярске. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Средняя площадь квартиры, купленной в Красноярске, достигла 48,9 квадратного метра. Городом с самыми большими квартирами также назвали Омск — средний показатель оценили в 45,9 квадратного метра. Топ-3 списка замкнули Самара и Москва, где были проданы квартиры средним метражом в 44,1 «квадрата».

Ниже в списке расположились Краснодар (43,6 квадратного метра) и Новосибирск (43 квадратных метра). Аналитики также зафиксировали, что наименьшая площадь приобретаемых квартир пришлась на Санкт-Петербург, где показатель оказался на уровне 34 квадратных метров. «Что обосновано большой долей иногородних покупателей в конце года, скупавших небольшие по площади квартиры в инвестиционных целях», — объяснили в компании.

Ранее эксперты портала «Мир квартир» выяснили, что Москва оказалась среди российских городов, где в 2022 году меньше всего подорожали новостройки. За год средняя стоимость квадратного метра почти во всех городах страны выросла примерно на 17,3 процента.