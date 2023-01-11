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00:30, 11 января 2023Наука и техника

Открыты самые близкие друг к другу сверхмассивные черные дыры

The Astrophysical Journal Letters: обнаружены самые близкие сверхмассивные черные дыры

Фото: M.J. Koss et al.

Международная группа астрономов впервые обнаружила две близкие друг к другу сверхмассивные черные дыры, которые находятся в центральной области системы слияния двух галактик. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters.

Ученые провели многоволновые наблюдения галактики UGC 4211 с двумя ядрами, расположенной в направлении созвездия Волосы Вероники на расстоянии около 470 миллионов световых лет от Млечного Пути, с помощью космического телескопа Хаббла, телескопа VLT и радиоинтерферометра ALMA. Это позволило получить детальные изображения галактики с разрешением 70 парсек, а также добыть спектры излучения, которые подтвердили, что каждое ядро подпитывается собственной сверхмассивной черной дырой.

Черные дыры имеют схожие массы, которые на восемь порядков превышают массу Солнца, и находятся на расстоянии 230 парсек друг от друга, что соответствует 750 световым годам. Эта дистанция, которая примерно в восемь раз превышает радиус сферы гравитационного влияния черных дыр, делает UGC 4211 галактикой с самым близким пространственным разделением компонентов двойного ядра, известным на настоящий момент.

Ученые отмечают, что хотя частота двойных ядер с близкими компонентами остается неизвестной, она может быть довольно высокой, учитывая, что UGC 4211 была найдена среди небольшой выборки галактик с рентгеновскими ядрами.

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Александр Еникеев
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