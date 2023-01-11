Испания заявила о блокировке Швейцарией отправки некоторой военной помощи Киеву

Министр обороны Роблес: Испания не может направить Киеву военный материал из-за блокировки

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес сообщила о невозможности передать Украине определенный военный материал из-за запрета Швейцарии. Ее слова приводит агентство Europa Press.

Министр добавила, что Испания продолжит оказывать военную помощь Киеву. «Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но для отправки определенного материала нам нужно некое разрешение Швейцарии, которого она нам не дает в настоящий момент», — сказала она.

Помимо этого, Роблес в очередной раз подчеркнула необходимость повысить оборонные расходы. Она также заявила об «отсутствии безопасности», указав, что «на сегодняшний день ракета может долететь из Москвы до Мадрида».

Ранее МИД Испании сообщил о намерении Мадрида направить Украине электрооборудование из-за проблем с электроснабжением. Отмечается, что Киеву передадут 163 единицы спецоборудования.