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01:07, 11 января 2023Мир

Испания заявила о блокировке Швейцарией отправки некоторой военной помощи Киеву

Министр обороны Роблес: Испания не может направить Киеву военный материал из-за блокировки
Маргарита Роблес

Маргарита Роблес. Фото: Alberto Ortega / Globallookpress.com

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес сообщила о невозможности передать Украине определенный военный материал из-за запрета Швейцарии. Ее слова приводит агентство Europa Press.

Министр добавила, что Испания продолжит оказывать военную помощь Киеву. «Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но для отправки определенного материала нам нужно некое разрешение Швейцарии, которого она нам не дает в настоящий момент», — сказала она.

Помимо этого, Роблес в очередной раз подчеркнула необходимость повысить оборонные расходы. Она также заявила об «отсутствии безопасности», указав, что «на сегодняшний день ракета может долететь из Москвы до Мадрида».

Ранее МИД Испании сообщил о намерении Мадрида направить Украине электрооборудование из-за проблем с электроснабжением. Отмечается, что Киеву передадут 163 единицы спецоборудования.

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Варвара Кузьмина
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