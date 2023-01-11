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14:22, 11 января 2023Мир

Заявивший об инсценировке Киева в Буче француз попросил убежища в России

Французский пророссийский активист Адриан Боке попросил политического убежища в России

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Французский пророссийский активист и бывший военнослужащий ВС Франции Адриан Боке в середине декабря прошлого года попросил политического убежища в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бывший французский военный Адриан Боке обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище», — говорится в сообщении.

Француз дважды посещал Украину с волонтерской миссией по доставке гуманитарной помощи и после поездки публично рассказал об убийствах украинскими боевиками российских военнопленных, а также о том, что стал свидетелем провокационной инсценировки Киева в украинской Буче. Тогда он заявил, что ему «приходилось много притворяться, чтобы не показывать свое мнение и свои эмоции и в первую очередь не показать свое несогласие с их мнением».

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Виктория Кондратьева
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