Французский волонтер рассказал об инсценировках в Буче

Волонтер из Франции Боке заявил об убийствах военных ВС России и инсценировках в Буче

Дважды побывавший на Украине с волонтерской миссией по доставке гуманитарной помощи бывший французский военный, писатель Адриан Боке (Adrien Boquet) рассказал об убийствах украинскими боевиками российских военнопленных, а также о том, как стал свидетелем инсценировки в украинской Буче. Об этом в субботу, 30 июля, сообщает РИА Новости.

«В первую очередь казнили офицеров. Я слышал крики, когда "азовцы" спрашивали, кто здесь офицер. Как только звучал ответ, тут же производился выстрел в голову этому человеку. […] На моих глазах людей казнили, людям доставляли боль, людей расстреливали, стреляли в конечности, в головы», — поделился он.

Французский волонтер уточнил, что стал свидетелем пыток и убийств российских военнопленных в одном из ангаров в Буче. По его словам, это произошло в первых числах апреля, то есть, спустя несколько дней после захвата города украинскими военными.

Общение с украинскими военными и боевиками «Азова», по воспоминания Боке, произвело на него отталкивающее бесчеловечным отношением к русским, евреям и представителям других рас. Он добавил, что ему «приходилось много притворяться, чтобы не показывать свое мнение и свои эмоции и в первую очередь не показать свое несогласие с их мнением».

«Для всех этих военных, для военнослужащих из батальона "Азов" главная задача, как они всегда мне говорили, - это пытать и убивать "русских псов". Меня как бывшего военного это удивило. Потому что во всем прослеживалось, что их основная цель - это пытать и убивать "русских псов", при этом они даже не говорили об освобождении своего населения», — рассказал Боке.

«Когда мы проезжали по городу, я видел на обочинах улиц тела людей, и при этом у меня на глазах из грузовиков доставали тела людей, которые выкладывали рядом с лежащими на земле телами, чтобы придать эффект массовости гибели людей», — сказал он, добавив, что неподалеку стояли журналисты, которые подходили снимать, «как только образовывалась какая-то группа тел».

Боке отметил, что украинские боевики угрожали волонтерам и жителям республики тюрьмой и расправой, чтобы избежать огласки совершаемых ими преступлений. По его словам, после того как он начал рассказывать о преступлениях украинских военных, свидетелем которых он был, ему стали поступать угрозы.

«С самого начала, как только я стал рассказывать все это, я стал получать угрозы в свой адрес. И более того из автомата "Калашников" расстреляли мой почтовый ящик, расположенный возле моего дома», — сказал Боке.

Он добавил, что опасается преследования со стороны властей Франции за сделанные им заявления.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что под давлением фактов даже западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители в Буче погибли не от огнестрельных ранений, как это утверждала украинская сторона, а от старых артиллерийских снарядов, которые использовали ВСУ.