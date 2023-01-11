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06:28, 11 января 2023Мир

Экс-президент Бразилии покинул клинику в США вопреки рекомендациям врачей

Globo: экс-президент Бразилии Болсонару покинул клинику в США вопреки рекомендациям врачей

Фото: Jair Bolsonaro / Instagram/ Reuters

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару покинул клинику AdventHealth Celebration, расположенную в пригороде Орландо в американском штате Флорида. Об этом сообщает газета Globo.

По данным издания, политик отказался от дальнейшей госпитализации, несмотря на рекомендации врачей остаться в клинике еще на три-четыре дня. В то же время экс-лидер намерен вернуться в Бразилию раньше запланированного срока, чтобы продолжить лечение. У Болсонару диагностировали кишечную непроходимость.

Информацию о том, что Болсонару покинул медицинское учреждение, также подтвердило агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к семье политика.

Болсонару улетел из Бразилии в США 30 декабря, за 48 часов до истечения его полномочий в качестве главы государства. Ожидалось, что он проведет «один-два месяца» на принадлежащем бывшему президенту США Дональду Трампу курорте Мар-а-Лаго.

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Марина Совина
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