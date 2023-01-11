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12:25, 11 января 2023Ценности

Бородина раскрыла сумму ежедневного дохода своего салона красоты

Ведущая Ксения Бородина зарабатывает 200 тысяч рублей в день на своем салоне красоты

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская телеведущая Ксения Бородина раскрыла сумму ежедневного дохода своего салона красоты. Объявление о продаже этого салона появилось на сайте «Авито».

Принадлежащий Бородиной салон красоты расположен в Москве у метро «Киевская», в торговом центре «Европейский». По словам автора публикации, клиентская база салона составляет 14 тысяч человек, а прибыль — 150-200 тысяч рублей в день.

«Готовый налаженный бизнес с укомплектованным штатом сотрудников. Полностью оборудованы рабочие места с запасом дорогостоящих расходных материалов», — говорится в объявлении, которое размещено на платформе напрямую от собственника.

В декабре 2022 года стала известна цена подарка Бородиной на день рождения младшей дочери Теоны. На опубликованных в соцсетях кадрах девочка достает из подарочной коробки черный мешочек с золотыми серьгами от итальянского ювелирного бренда Pasquale Bruni. Известно, что стоимость подобных аксессуаров на сайте Центрального универсального магазина (ЦУМ) составляет 600 тысяч рублей.

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Карина Черных
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