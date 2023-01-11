Минобороны заявило о поражении командного пункта ВСУ вблизи Артемовска

Минобороны России сообщило о поражении командного пункта ВСУ вблизи Артемовска ДНР

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Артемовск Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57 мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 11 января, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Также за сутки поражены 74 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 7473 танка и других боевых бронированных машин, 976 боевых машин РСЗО, 3809 орудий полевой артиллерии и минометов, а также свыше 8 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники противника, добавили в российском оборонном ведомстве.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

Ранее 11 января Минобороны показало на видео уничтожение объектов ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения.