Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:07, 11 января 2023Россия

Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ одним выстрелом

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ высокоточным снарядом нового поколения

Минобороны России показало уничтожение объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточными боеприпасами нового поколения. Кадры их применения ведомство предоставило журналистам.

На одной из записей видно, как наносится удар по укрепленному опорному пункту украинских военных. На втором видео запечатлено уничтожение бронетехники ВСУ, для чего потребовался один выстрел.

В ведомстве подчеркнули, что данное поколение высокоточных боеприпасов предназначено для уничтожения одиночных целей, оборудованных позиций и военной техники противника.

11 января Минобороны также опубликовало видео атаки тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по объектам ВСУ. Как рассказали в ведомстве, удар был нанесен 300-миллиметровыми термобарическими снарядами, с помощью которых выжигаются укрытия, наблюдательные пункты и схроны противника.

Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Пушилин сообщил о переломном моменте в освобождении ДНР
Силовики СБУ пришли в правительственный квартал Киева
Неизвестный напал с ножом на прохожих на вокзале Парижа
Популярный актер появился на «Золотом глобусе» в пышном платье
Россиянка зарезала из чувства ревности возлюбленного и попала в СИЗО
Россиян предупредили о повышении цен на путевки в Китай
В Петербурге тело восьмиклассника нашли в квартире рядом с жидкостью для вейпа
В убийстве многодетной россиянки заподозрили ее бывшего мужа
Пропавшую в декабре мать пятерых детей нашли мертвой в российском городе
Падение поставок российского газа через Украину объяснили его ненужностью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.