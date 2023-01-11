Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ одним выстрелом

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ высокоточным снарядом нового поколения

Минобороны России показало уничтожение объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточными боеприпасами нового поколения. Кадры их применения ведомство предоставило журналистам.

На одной из записей видно, как наносится удар по укрепленному опорному пункту украинских военных. На втором видео запечатлено уничтожение бронетехники ВСУ, для чего потребовался один выстрел.

В ведомстве подчеркнули, что данное поколение высокоточных боеприпасов предназначено для уничтожения одиночных целей, оборудованных позиций и военной техники противника.

11 января Минобороны также опубликовало видео атаки тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» по объектам ВСУ. Как рассказали в ведомстве, удар был нанесен 300-миллиметровыми термобарическими снарядами, с помощью которых выжигаются укрытия, наблюдательные пункты и схроны противника.