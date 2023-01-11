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15:00, 11 января 2023Россия

Виктор Бут высказался о сравнении с «оружейным бароном»

Виктор Бут заявил, что работал в Африке с авиатехникой и не занимался торговлей оружием

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут рассказал о своей работе в Африке и подчеркнул, что его род деятельности не соответствовал обвинениям США в торговле оружием. Об этом он заявил в интервью KP.RU.

Собеседник издания отметил, что вел дела в Ливии и занимался авиационной техникой — в чем именно заключались его обязанности, он не пояснил.

«То, что американцы хотели сделать из меня "оружейного барона" — полностью выдумка», — оценил сравнение россиянин.

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Ранее Бут призвал сограждан вести себя осторожно во время путешествий в недружественные и нейтральные страны. По его словам, граждане США нередко устраивают провокации, похожие на ту, что произошла с ним — они делают их в странах, где обладают инструментами давления.

8 декабря прошлого года Бут прилетел в Москву после его обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Он провел в американской тюрьме более 14 лет. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу властей США, а в 2012-м осудили за поддержку террора и попытку незаконной торговли оружием, приговорив к 25 годам лишения свободы. Россиянин не признал свою вину.

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Варвара Кошечкина
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