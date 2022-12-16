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21:56, 16 декабря 2022Россия

Бут призвал россиян к осторожности в недружественных странах

Освобожденный из тюрьмы США Бут призвал россиян быть осторожными в недружественных странах
Виктор Бут

Виктор Бут. Фото: Liberal Democratic Party of Russia / Reuters

Освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут в эфире телеканала «Россия-24» призвал сограждан проявлять осторожность при выезде в недружественные и нейтральные страны. Его слова приводит ТАСС.

«Я хотел бы, конечно, передать всем россиянам, которые выезжают в недружественные страны прежде всего, а также в страны нейтральные, быть очень осторожными. <...> Пожалуйста, будьте очень осторожны, проявляйте максимальную бдительность», — призвал он.

По словам Бута, граждане США нередко устраивают провокации, похожие на ту, что произошла с ним. Они делают их в странах, где обладают инструментами давления и «могут просто сразу после ареста посадить в самолет и отправить в Штаты».

Ранее Бут сравнил свой арест со съемками фильма. Он рассказал, что его везли в тюрьму на бронированной машине.

8 декабря Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Предварительно обоих осужденных помиловали.

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Марина Совина
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