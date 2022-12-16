Бут призвал россиян к осторожности в недружественных странах

Освобожденный из тюрьмы США Бут призвал россиян быть осторожными в недружественных странах

Освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут в эфире телеканала «Россия-24» призвал сограждан проявлять осторожность при выезде в недружественные и нейтральные страны. Его слова приводит ТАСС.

«Я хотел бы, конечно, передать всем россиянам, которые выезжают в недружественные страны прежде всего, а также в страны нейтральные, быть очень осторожными. <...> Пожалуйста, будьте очень осторожны, проявляйте максимальную бдительность», — призвал он.

По словам Бута, граждане США нередко устраивают провокации, похожие на ту, что произошла с ним. Они делают их в странах, где обладают инструментами давления и «могут просто сразу после ареста посадить в самолет и отправить в Штаты».

Ранее Бут сравнил свой арест со съемками фильма. Он рассказал, что его везли в тюрьму на бронированной машине.

8 декабря Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Предварительно обоих осужденных помиловали.